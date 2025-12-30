وجاءت هذه التظاهرات بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وردد المشاركون شعارات مؤيدة للقوات الحكومية الجنوبية، معتبرين أنها الضامن لأمن واستقرار الجنوب.

وتأتي هذه المظاهرات بعد أن أعلنت السعودية أنّها نفذت عملية عسكرية محدودة قالت إنها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأكدت السعودية أنها مستمرة في السعي لخفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع الصراع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الغارة لم تسفر عن أضرار جانبية بعد اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين.

من جانبه، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أن ما تم في ميناء المكلا هو "عدوان سعودي منفرد".