ونفذت الولايات المتحدة غارات واسعة النطاق على عشرات من أهداف تنظيم "داعش" في سوريا في 19 ديسمبر الجاري، ردا على هجوم استهدف أميركيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إن قواتها وحلفاءها في سوريا تمكنوا من قتل 7 عناصر على الأقل من تنظيم داعش واحتجاز آخرين، خلال 11 عملية نفذت في الفترة ما بين 20 و29 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن تدمير 4 مخابئ أسلحة تابعة للتنظيم.

وأوضح البيان أن عملية "هوك آي سترايك" التي نفذت في 19 ديسمبر من قبل القوات الأميركية والأردنية، واستهدفت أكثر من 70 هدفا باستخدام أكثر من 100 ذخيرة دقيقة، وبمشاركة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية، أدت إلى تدمير بنى تحتية ومواقع أسلحة تابعة لـ"داعش" في وسط سوريا.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "لن نتراجع. نحن ملتزمون بثبات بالعمل مع شركائنا الإقليميين للقضاء على تهديد داعش للأمن الأميركي والإقليمي".

وأضاف كوبر: "مواصلة مطاردة العناصر الإرهابية، والقضاء على شبكات داعش، والعمل مع الشركاء لمنع عودة التنظيم، يجعل أميركا والمنطقة والعالم أكثر أمانا".

وأوضح البيان أن تنظيم "داعش" حاول خلال عام 2025 تنفيد ما لا يقل عن 11 مخططا أو هجوما ضد أهداف في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، نفذت واشنطن وشركاؤها في سوريا، خلال الأشهر الـ12 الماضية، عمليات أسفرت عن احتجاز نحو 300 إرهابي وقتل أكثر من 20 عنصرا.