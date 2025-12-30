وأضاف بن بريك، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "من يستهين بتنظيم الإخوان إما أنه جاهل أو يتجاهل، مأرب منذ بداية الحرب وهي بيد الإخوان، 3 مديريات منها فقط بيد الحكومة الشرعية والباقية سقطت كلها بيد الحوثي".

وتابع: "تنظيم الإخوان عدو تاريخي للدول العربية ومشروعه قائم على إزالة الحكومات وقيام دولة الإخوان بدلا منها".

وأكد: "منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي كانت العلاقة بالإمارات علاقة طيبة، وحرصنا أن تبقى علاقتنا مع السعودية في أعلى مستوياتها".

وناشد بن بريك "كل المجتمع الدولي لإرسال لجان تقصي بخصوص محطات النفط العشوائية التي كانت مصدرا من مصادر تمويل الإرهابين وكذلك للتحقيق في مزاعم قيامنا بانتهاكات بحق المدنيين".

وشدد: "كل بيانات المجلس الانتقالي الجنوبي أكدت التزامنا بمسار التحالف العربي، ولكن أن تكون أرضنا مستباحة وشعبنا مهدد وقياداتنا مستهدفة هذا ما لا يمكن القبول به".