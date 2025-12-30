وأضاف الجفري في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "البيان الصادر عن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي جاء واضحا وصريحا، لافتا إلى أن هؤلاء الأعضاء "صبروا طويلا على تصرفات رئيس المجلس"، وهو ما شجعه – بحسب تعبيره – على التمادي في اتخاذ قرارات انفرادية منذ اليوم الأول لتشكيل المجلس.

وأوضح أن رشاد العليمي "استفرد بقرارات سيادية وعسكرية وسياسية"، معتبرا أن ذلك يمثل خرقا مباشرا لوثيقة إعلان نقل السلطة، التي نصت بوضوح على أن مجلس القيادة هيئة جماعية تتخذ قراراتها بالتوافق، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت، مشيرا إلى أن الاجتماعات يفترض أن تعقد بحضور جميع الأعضاء.

وعن الانتشار العسكري للقوات الجنوبية، شدد الجفري على أنه "لا مجال للانسحاب من أرض الجنوب"، مؤكدا أن هذه القوات موجودة في مناطقها وضمن إطارها الجغرافي، وأن الحوار يبقى مفتوحا، لا سيما مع المملكة العربية السعودية، باعتبارها دولة جارة وشريكة.

وأشاد بدور دولة الإمارات، قائلا إنها كانت ولا تزال شريكا رئيسيا في مواجهة الحوثيين، وقدمت "تضحيات جسيمة" وأسهمت في تحرير مناطق واسعة وبناء قدرات أمنية وعسكرية.

وفي ختام حديثه، أشار الجفري إلى أن الحراك الشعبي في محافظات الجنوب يعكس دعما واسعا للمجلس الانتقالي الجنوبي ورفضا للقرارات الأخيرة لرئيس مجلس القيادة، مؤكدا أن "الشعب قال كلمته في سيئون والمكلا"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة تعبر عن إرادة الجنوبيين.