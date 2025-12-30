وأضاف الشيخ لحمر علي لسود، في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن "ما حصل في ميناء المكلا يعتبر عدوانا سافرا بكل المقاييس"، مؤكدا أن "شعب الجنوب هو من قطع الأذرع الإيرانية من الوصول إلى الممرات المائية والبحرية في خليج عدن والبحر الأحمر".

وتابع: "للأسف الشديد أن البيان الصادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الرشاد العليمي كان الأحرى به أن يصدره ضد المليشيات الحوثية خلال عشر السنوات الماضية".

وعن احتمالية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي إقامة الدولة الجنوبية، قال لسود إن "كل الاحتمالات واردة، ولكن لن نستبق الأمور والأحداث، هذه القرارات ننتظرها من القيادة السياسية".

وأضاف: "تحالف دعم الشرعية أصبح من الماضي، ولا وجود له بعد اليوم، وشعب الجنوب سيقول كلمته في الوقت المناسب".

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، أنها نفذت عملية عسكرية محدودة قالت إنها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الغارة لم تسفر عن أضرار جانبية بعد اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الخارجية السعودية أنها مستمرة في السعي لخفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع الصراع، مشيرة إلى أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني خط أحمر.

وشددت في بيان التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته، مؤكدة على عدالة القضية الجنوبية في اليمن، وموضحة أن لها أبعادا تاريخية.

كما اعتبرت أن السبيل الوحيد لمعالجة القضية الجنوبية سيتم عبر طاولة حوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن.