وأكد المصدر ذاته أن "القرارات في المجلس تصدر بالإجماع وخاصة في الأمور السيادية".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاد البلاد.

وقال في بيان إنه أصدر قرارا منفصلا بإعلان حالة الطوارئ "لمدة تسعين يوما قابلة للتمديد، وفرض "حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة اثنين وسبعين ساعة.

وجاء الإعلان بعدما أعلنت السعودية، الثلاثاء، أنها نفذت عملية عسكرية محدودة قالت إنها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

هذا وأكدت وزارة الخارجية السعودية أنها مستمرة في السعي لخفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع الصراع، مشيرة إلى أن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني خط أحمر.