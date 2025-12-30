وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن الانهيار كشف فراغا تحت الأرض، حيث عثر جنود من الكتيبة 12 في لواء غولاني على النفق خلال عمليات تمشيط، بعد رصد انهيار في التربة بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك في المنطقة العازلة بين الحدود مع إسرائيل ومحيط مخيم المواصي.

وبحسب التقرير، يقع النفق على مسافة تقارب 800 متر من الحدود، ويخضع حاليا للفحص للتحقق من مساره وتفرعاته.

ويشتبه الجيش الإسرائيلي في أن النفق حديث نسبيا، ولم يكن قد كُشف خلال عمليات البحث السابقة، سواء خلال الحرب أو قبلها.

وأكد الجيش أن عمليات رصد وتحديد الأنفاق مستمرة بشكل دائم، سواء داخل الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر أو في المنطقة العازلة المحاذية للسياج الحدودي.