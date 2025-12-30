فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن غارات إسرائيلية استهدفت صباح الثلاثاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد كانت قد استهدفتها في وقت سابق فجر اليوم بطائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، شنت إسرائيل غارات مستهدفة مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قامت بنسف عدد من المباني في مناطق تسيطر عليها شرقي مدينة غزة.

وفاة 25 شخصا بفعل الأحوال الجوية

من ناحية ثانية، أفادت مصاد محلية في غزة، بارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء ديسمبر الجاري إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال.

وقالت فرق الدفاع المدني والإنقاذ في غزة، إن قطاع غزة لم يشهد قبل شهر ديسمبر الحالي، منخفضات جوية مصحوبة بأمطار ورياح قوية وبرد شديد.

من ناحيتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أشهرا من الحرب والنزوح القسري أجبرت المواطنين في قطاع غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، وفي مساكن مؤقتة أو خيام بالية تفتقر لأدنى مقومات الأمان.

وأوضحت الأونروا، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، الإثنين، أن العاصفة "بايرون" التي ضربت القطاع في العاشر من ديسمبر شكّلت كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها كانت من صنع الإنسان، في إشارة إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان وما رافقه من انهيار في البنية التحتية.

وبحسب مجموعة المأوى في غزة، قدّر أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع.