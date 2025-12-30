وذكر ترامب إنه ونتنياهو توصلا إلى ما ‌وصفه ترامب بـ"التفاهم" بشأن سوريا، وذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك خلال لقائهما في فلوريدا.

وأضاف: "أنا متأكد من ‌أن إسرائيل والرئيس السوري سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

وفي السياق ذاته، ​قال نتنياهو إن إسرائيل حريصة ‌على ضمان حدود سلمية ⁠مع سوريا.

وأضاف نتنياهو في المؤتمر الصحفي مع ترامب: "مصلحتنا هي ⁠إقامة حدود سلمية مع سوريا".

وشنت إسرائيل ضربات متكررة على سوريا منذ سقوط النظام السابق أواخر العام الماضي، كما توغلت قواتها عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية.