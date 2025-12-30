قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه واثق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع "سيتوصلان إلى اتفاق".
وذكر ترامب إنه ونتنياهو توصلا إلى ما وصفه ترامب بـ"التفاهم" بشأن سوريا، وذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك خلال لقائهما في فلوريدا.
وأضاف: "أنا متأكد من أن إسرائيل والرئيس السوري سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".
وفي السياق ذاته، قال نتنياهو إن إسرائيل حريصة على ضمان حدود سلمية مع سوريا.
وأضاف نتنياهو في المؤتمر الصحفي مع ترامب: "مصلحتنا هي إقامة حدود سلمية مع سوريا".
وشنت إسرائيل ضربات متكررة على سوريا منذ سقوط النظام السابق أواخر العام الماضي، كما توغلت قواتها عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية.