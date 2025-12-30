وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، الإثنين: "إذا لم يتخلوا عن سلاحهم، وهو ما وافقوا عليه، فسيتعين عليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا".

وأضاف ترامب: "عليهم أن يتخلوا عن سلاحهم خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا".

كما قال الرئيس الأميركي إن إسرائيل "التزمت" بخطة الهدنة في غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو لإجراء محادثات حول المرحلة التالية من الاتفاق.

وتابع: "لست قلقا من أي شيء تفعله إسرائيل. أنا قلق مما يفعله الآخرون أو ربما لا يفعلونه. لكني لست قلقا. لقد التزموا (الإسرائيليون) بالخطة".

ومن جهة أخرى، قال ترامب إنه ونتنياهو ‌لا يتفقان تماما بشأن ⁠الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنه لم ‌يوضح ​طبيعة الخلاف.

وسُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت لديه رسالة لنتنياهو بشأن الضفة، ⁠وما إذا كان قلقا من أن يؤدي عنف المستوطنين هناك إلى تقويض ‌السلام.

وقال ترامب: "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية، ولا ‌أستطيع القول إننا نتفق 100 بالمئة بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".