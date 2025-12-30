وكتب شمخاني على منصة "إكس"، الإثنين، قائلا: "القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا يمكن احتواؤها أو السماح بها".

وأضاف مستشار خامنئي أن "أي عدوان سيواجه ردا فوريا وحاسما يفوق تصور مخططيه".

وكان ترامب حذر إيران، الإثنين، من إعادة بناء برنامجها النووي، بينما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منزله في فلوريدا لإجراء محادثات موسعة.

وجاء التحذير الممزوج بالتهديد بعد أن أصر الرئيس الأميركي على أن قدرات طهران النووية "دمرت تماما وكليا"، من الضربات الأميركية على مواقع تخصيب نووي رئيسية في يونيو الماضي.

لكن مسؤولين إسرائيليين أعربوا في وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم بشأن إعادة إيران بناء مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى، القادرة على ضرب إسرائيل.

وقال ترامب للصحفيين أثناء استقباله نتنياهو في مقر إقامته في مارالاغو: "الآن أسمع أن إيران تحاول البناء مرة أخرى. إذا كانوا يفعلون ذلك فسيتعين علينا ضربهم. سنضربهم وسنسقطهم بقوة. لكن نأمل ألا يحدث ذلك".

وأصرت إيران على أنها لم تعد تخصب اليورانيوم في أي موقع في البلاد، مشيرة إلى انفتاحها على مفاوضات محتملة حول برنامجها النووي.

لكن من المتوقع أن يناقش نتنياهو مع ترامب اتخاذ إجراء عسكري جديد محتمل ضد طهران، بعد أشهر فقط من شن حرب استمرت 12 يوما بين البلدين.

وانتقد ترامب إيران مجددا لعدم عقدها اتفاق لإيقاف برنامجها النووي بالكامل، قبل شن الضربات الأميركية والإسرائيلية في وقت سابق من العام الجاري.

وقال ترامب: "إنهم يتمنون لو أنهم أبرموا ذلك الاتفاق".