وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: "تصريحات الفريق البرهان الأخيرة تعكس استمرار التنصل من مسؤولية إنهاء الحرب الأهلية، في وقت يطالب فيه السودانيون والمجتمع الدولي بوقف القتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل".

وأضاف قرقاش: "أما الادعاء الباطل على دولة الإمارات وقيادتها، فما هو إلا تضليل لا يغير من حقيقة الأزمة ولا يبرر تعطيل مسار السلام".