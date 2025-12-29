وأوضح المسؤول أن المشاورات مستمرة مع عدة دول بشأن انضمامها ومساهمتها ودورها في القوة الدولية المزمع نشرها في غزة.

وتابع المسؤول: "لا صحة للتقارير التي تتحدث عن تأكيد 3 بلدان فقط المشاركة في القوة".

كما أشار إلى أن عددا كبيرا من الدول أبدى اهتمامه بالمشاركة، لكن يتم التشاور بشأن دور ومساهمة كل منها على حدة، لتحديد الحجم النهائي لهذه القوة ووضع تصور واضح لآلية عملها على الأرض.

وأضاف المصدر ذاته، أن الخطة الحالية تمضي حسب التصور المقرر، وهو نشر القوة الدولية بداية العام المقبل.