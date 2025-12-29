وأصدرت كتائب عز الدين القسام بيانا متلفزا نعت فيه "عددا من قادتها الذين قضوا في قصف للاحتلال بعد خرقه للتهدئة".

وفي بيان للناطق الجديد باسم القسام، نعت الكتائب "محمد السنوار (أبو إبراهيم)، قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، ومحمد شبانة (أبو أنس)، قائد لواء رفح في كتائب القسام".

كما نعى البيان "القائد الكبير حكم العيسى (أبو عمر)، ورائد سعد (أبو معاذ)، قائد ركن التصنيع في كتائب القسام".

اسم أبو عبيدة الحقيقي

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل الناطق باسمها أبو عبيدة في غارة إسرائيلية قبل عدة شهور في مدينة غزة.

وقال الناطق الجديد باسم القسام، في كلمة متلفزة بثتها فضائية الأقصى التابعة لحماس، إن القسام "تزف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة صوت الأمة الهادر ورجل الكلمة"، مبينة أن اسم أبو عبيدة هو "حذيفة سمير عبد الله الكحلوت".