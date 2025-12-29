ونال الحلبوسي ثقة نواب البرلمان خلال الجولة الأولى من عملية التصويت في الجلسة الأولى التي شارك فيها 309 نواب وفق عملية الاقتراع السري المباشر، التي جرت بعد تقدم 3 نواب للتنافس على منصب رئيس البرلمان وهم هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار.

وبعد عد وفرز أوراق الاقتراع حصل النائب هيبت الحلبوسي على 208 أصوات، فيما حصل النائب سالم العيساوي على 66 صوتا كما حصل النائب عامر عبد الجبار على 9 أصوات وتم تسجيل 26 صوتا باطلا.

وأعلن النائب مثنى السامرائي زعيم كتلة العزم انسحابه من الترشح لمنصب رئيس البرلمان العراقي بعد إعلانه الليلة الماضية الترشح لخوض منافسات الفوز بمنصب رئيس البرلمان.

وكان البرلمان العراقي عقد اليوم أولى جلساته في الدورة التشريعية السادسة للسنوات الأربع المقبلة برئاسة النائب عامر الفايز أكبر الأعضاء سنا، الذي أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه.