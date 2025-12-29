وأكد الوزير عبد العاطي، في كلمة خلال مشاركته في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الإفريقي، التي عقدت افتراضيا لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، على "رفض مصر التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال، باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ويقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقي".

وطالب عبد العاطي بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي لتناول هذا التطور الخطير، وللتأكيد على "وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدوليين".

وفيما يتعلق بما يجري في الكونغو، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن المرحلة المفصلية التي تشهدها المنطقة تفرض مسؤولية جماعية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونغولي وترسيخ السلام المستدام، مرحبا بتوقيع رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن في الرابع من الشهر الجاري، باعتبارها خطوة هامة لبناء الثقة والتهدئة وتخفيف التوتر، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ تلك الاتفاقيات.

وأكد عبد العاطي، استعداد مصر الكامل للدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة، استنادا إلى الخبرات المصرية المتراكمة في مجال حفظ السلام، ولا سيما في ظل المشاركة المصرية النوعية والممتدة لسنوات طويلة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أكد على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني، بما يوجد بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونغو، وتهيئة المجال لحوار بناء واستعادة الاستقرار المنشود، وتشجيع جهود وقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين.