وزعم قاسم، خلال حفل تأبيني، أن الولايات المتحدة "رعت الفساد في لبنان وحمت رموزه، وعملت منذ عام 2019 على تخريب الوضع الاقتصادي، وسعت إلى فرض الوصاية، وتتحكم اليوم بكثير من مفاصل الدولة".

وأكد أن "العدوان الإسرائيلي لم يتوقف على لبنان رغم اتفاق عام 2024"، مشددًا على أن البلاد تقف أمام "مفصل تاريخي حاسم، إما القبول بالوصاية الأميركية–الإسرائيلية الكاملة، أو النهوض وطنيا لاستعادة السيادة وبناء الدولة".

وأضاف قاسم أن "نزع السلاح مشروع إسرائيلي أميركي، حتى لو جرى تسويقه بعنوان حصرية السلاح"، مضيفا أن "المطالبة بحصرية السلاح في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، تعني أن أصحاب هذا الطرح لا يعملون لمصلحة لبنان، بل يخدمون مصلحة إسرائيل".

وقال إن نزع السلاح "يستهدف إنهاء القدرة العسكرية للبنان وضرب فئة وازنة من اللبنانيين وزرع الخلاف مع حركة أمل، ويدرج ضمن مشروع لإثارة الفتنة بين المقاومة والناس والإبقاء على الاحتلال في النقاط الخمس".

وشدد على أنه "لم يعد مطلوبا من لبنان أي إجراء قبل التزام العدو الإسرائيلي بتعهداته"، مؤكدا: "لا تطلبوا منا شيئا بعد الآن، وليس مطلوبا من لبنان أن يكون شرطيا لدى إسرائيل".