وأضافت المصادر، أن الخيام البالية لم تصمد أمام شدة الرياح، ما أدى إلى تمزقها واقتلاع بعضها، وترك عائلات كاملة في العراء.

وأشارت الوسائل نفسها، إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة القسوة، وسط نداءات استغاثة متواصلة لتأمين المأوى والمساعدات الأساسية.

ميدانيا، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" باستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق شمال قطاع غزة، فيما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية نيرانا كثيفة خلال توغلها باتجاه منطقة العامودي شمالي القطاع داخل ما يُعرف بالخط الأصفر.

كما سُجّل إطلاق نار من آليات إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع تجدّد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة، مستهدفًا حي التفاح.

وفي الجنوب، شنّت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح، إلى جانب غارات على مخيم البريج وسط القطاع.