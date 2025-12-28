وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن منخفضا جويا يضرب خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتداولت مواقع فلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح آثار المنخفض الجوي الذي يضرب غزة والمنطقة.

وكانت العاصفة والمنخفض الجوي العميق اللذان ضربا قطاع غزة في 12 ديسمبر، قد تسببا بوفاة 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة آخرين، إثر انهيارات متتالية لمنازل وسقوط جدران، وغرق واسع للخيام في مناطق عدة من قطاع غزة.

وتقول الأمم المتحدة في أحد تقاريرها بنوفمبر، إن أكثر من مليوني فلسطيني "مكتظون الآن في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، بينما يفتقر معظم النازحين إلى مواد الإيواء الكافية لحمايتهم من الأمطار والرياح"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الثاني عشر من ديسمبر من أن الأمطار الغزيرة وبلل الخيام يفاقمان الظروف الصحية والمعيشية المتدهورة في القطاع المكتظ، مؤكدة أن برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة ترفع مخاطر انتشار الأمراض، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية فقد ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 71266، و171219 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث اندلع النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس".