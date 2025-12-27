وجاء الهجوم بعد تهديدات أطلقها ياسر العطا مساعد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مارس بضرب المطارات والأراضي التشادية، وهو ما اعتبرته الخارجية التشادية في حينها بأنه إعلان حرب عليها، مشددة على حقها في الدفاع عن نفسها.

واستنكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التشادية، الهجوم الذي وقع يوم الخميس، وقال "نستنكر بشدة التوغل في الأراضي التشادية، والعدوان غير المبرر على مواقع الجيش التشادي وسلامة أراضي تشاد".

ووصفت هيئة الأركان التشادية الهجوم بأنه هجوم متعمد و"عمل عدائي، مستهجن بموجب القانون الدولي".

اتهامات بتأجيج الأوضاع

قالت قوات الدعم السريع في بيان السبت: "نرصد ونتابع عن كثب المحاولات المستمرة لجماعة الإخوان وعناصرها العسكرية لإثارة الفتن وتأجيج الأوضاع على الشريط الحدودي مع جمهورية تشاد".

وأوضح البيان: "نؤكد أن الهجوم الذي وقع تم بواسطة طيران جيش الإخوان ولن تجدي محاولاتهم للتنصل من المسؤولية".

وقالت القوات المسلحة السودانية إنها "تابعت ما وقع من استهداف على جمهورية تشاد بواسطة طائرة مسيرة".

وأضافت: "منطقة الطينة السودانية تخضع لسيطرة الجيش وتعمل فيها كافة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، ولم تسجل منها أي أنشطة عدائية تجاه أراضي الدول المجاورة".

لكن قوات الدعم السريع اعتبرت رواية الجيش السوداني "مضللة"، وقالت "تؤكد قواتنا أن نشر مثل هذه الروايات الكاذبة هو نهج متواصل لتلك الجماعة بهدف خلق توترات إقليمية وزعزعة الاستقرار".

تهديدات الجيش السوداني

منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل 2023، ظلت قيادات تابعة للجيش وتنظيم الإخوان تطلق تصريحات خطيرة ضد دولة تشاد المجاورة ودول أخرى في المنطقة وتهمها بدعم قوات الدعم السريع.

وفي مارس الماضي، قال العطا إن مطاري أم جرس وإنجمينا أصبحا "هدفين عسكريين مشروعين" للجيش السوداني.

واتهمت الخارجية التشادية في حينها السودان بمحاولة زعزعة استقرار تشاد، باستخدام وسائل "إرهابية"، مؤكدة حق تشاد في الرد بحزم على أي محاولة اعتداء على أراضيها.

وأضافت: "إذا تعرض شبر واحد من أراضي تشاد للتهديد، فسيكون ردها حاسما وفقا للمبادئ القانونية الدولية".

وأكدت تشاد التزامها بالحياد في النزاع الداخلي السوداني، مشيرة إلى أنها تبذل جهودا مستمرة للمساهمة في إيجاد للمأساة التي يعاني منها السودانيون منذ ما يقارب العامين.

وطالبت الخارجية التشادية قادة الجيش السوداني بالتركيز على الوقف الفوري لإطلاق النار في بلادهم، بدلا من "إطلاق التهديدات العبثية".