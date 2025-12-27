وذكر محمد عبد الملك الزبيدي، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية": "الأمن مستتب بشكل تام والأوضاع هادئة جدا وطبيعية.. ولا توجد أية مشاكل أو انتهاكات والأمن مستتب وقواتنا موجودة على الأرض".

وأضاف: "لا طبعا، لن ننسحب من حضرموت.. القوات المسلحة الجنوبية أتت استجابة لاستغاثة أبناء وادي وصحراء حضرموت".

وأوضح: "انتشار قواتنا في حضرموت من مصلحة الجميع.. ومطلبنا هو بقاء قواتنا الجنوبية ومستعدون للتعاون مع قوات جنوبية أخرى في التأمين".

وأردف قائلا: "انتشار المجلس الانتقالي أفشل عمليات تهريب السلاح للحوثيين.. ونحن لم نرفض الحوار يوما والشعب الجنوبي يؤيد وجودنا".

كما شدد رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت: "لن نقبل بأي قوات إخوانية في حضرموت ومستعدون لمواجهتها".

وأبرز: "المنطقة العسكرية الأولى كانت إخوانية حوثية بشهادة العالم.. اليوم قواتنا على الأرض وسنقاتل على أرضنا وهذه رسالة للجميع، هذه أرضنا وهذه قواتنا ونحن باقون عليها ولن نتزحزح منها".