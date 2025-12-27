جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، يوم السبت، بين وزير الخارجية المصري ونظيره النرويجي إسبين بارث إيد.

وبحسب تصريح للسفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ولمؤسساتها الشرعية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية، مندداً بمحاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

كما أعرب عن رفض مصر القاطع وإدانتها لانتهاك المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. واتفق الوزيران على ضرورة احترام سيادة الدول ووحده أراضيها حفاظاً على استقرار النظام الدولي.

وتناول الاتصال أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، إذ أكد عبد العاطي أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد وزير الخارجية المصري على رفض بلاده لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، مندداً باستمرار التوسع الاستيطاني وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما نوه بضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مثمناً في هذا السياق الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره النرويجي على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

وفي هذا الإطار، شدد عبد العاطي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لضمان توفير الملاذات الآمنة والممرات الإنسانية الكافية لوصول المساعدات دون عوائق.

كما تطرق الوزيران إلى الأزمة في أوكرانيا، حيث اتفقا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.