وأكد الأمير خالد بن سلمان أن القضية الجنوبية ستظل حاضرةً في أي حل سياسي شامل ولن تُنسى أو تُهمش، وينبغي أن يتم حلها من خلال التوافق.

كما أكد الأمير خالد بن سلمان أن اتفاق الرياض كفِل مشاركة الجنوبيين في السلطة، وفتح الطريق نحو حل عادل لقضيتهم يتوافق عليه الجميع من خلال الحوار دون استخدام القوة.

وفي السياق قالت قيادة قوات التحالف في اليمن إنها ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين بمحافظة حضرموت.

وقال المتحدث باسم القوات إن هذه التطورات تاتي استمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد.

وعبرت الحكومة اليمنية عن دعمها الكامل للوساطة السعودية-الإماراتية لإنهاء التصعيد في اليمن.

وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ كل التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.

بدوره، أكد المجلسُ الانتقاليُّ الجنوبي، التزامَه بالشراكة مع دول التحالف العربي في مواجهة، التحديات والتهديدات المشتركة.

وأضاف المجلس في بيان، أن تحركَ القوات المسلحة الجنوبية جاء لمواجهة التهديدات الأمنية من قِبل الجماعات الإرهابية وقطْعِ إمدادات وخطوط التهريب للحوثيين.

وأكد المجلسُ الانتقالي الجنوبي انفتاحَه على أي تنسيق أو ترتيباتٍ تقوم على أساس ضمان حمايةِ أمن ووحدة وسلامة الجنوب.