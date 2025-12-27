وفي تصريحات خاصة "لسكاي نيوز عربية"، أكد الجبوري أن "تناول مسألة حصر السلاح داخل اجتماع الإطار التنسيقي جاء نتيجة اجتماعات ومناقشات ومفاوضات ممتدة لسنوات، رغم أنه تخللتها فترة من الفتور".

كما نوّه القيادي في تيار الحكمة أن هناك لجان معنية في مسألة التفاوض مع الفصائل، وأن هناك استجابة إيجابية بهذا الشأن من خلال بيانات بعض الفصائل.

أما عن تناول وسائل إعلام أن تهديدات وصلت للعراق، فقد أكّد الجبوري في تصريحاته أنه "لا يوجد اي تهديد في مسألة حصر السلاح، بل ملاحظات أميركية، فالقائم بالأعمال الأميركي نقل رسالة فحواها أن العراق مكتمل السيادة، وله الحرية في اختيار حكومته، مع وجود ملاحظات على الفصائل".

وأوضح أن الثقل النيابي للفصائل المسلحة يدفع الإطار التنسيقي إلى التعامل معها بتوازن سياسي، في ظل تفاهمات داخلية تقضي بإبعادها عن المناصب السيادية.

وتابع: "بالنسبة للفصائل الرافضة لحصر السلاح، هناك توجه داخلي للقوى السياسية أن هذه الأمور مناطة بالقائد الجديد للقوات المسلحة، لأنه الطرف المعني بحصر السلاح".

وأكد الجبوري على أهمية الحوار والتفاوض وإعطاء ضمانات للفصائل لوضع السلاح، لافتا إلى عدم وجود خلاف داخل الإطار التنسيقي حول حصرية السلاح بيد الدولة.



وفي ختام حديثه، شدد الجبوري على أنه لا يمكن الحديث عن حصر السلاح قبل تشكيل الحكومة.