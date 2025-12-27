وقالت القناة إن الاعتراف يأتي مقابل موافقة أرض الصومال على استقبال سكان من قطاع غزة.

ويشمل الإعلان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الجانبين، وفتح سفارات، وتبادل تعيين السفراء، إلى جانب تعاون استراتيجي في مجالات متعددة.

وعلى الصعيد غير السياسي، تخطط إسرائيل بحسب القناة 14 لتوسيع التعاون مع أرض الصومال بشكل فوري في مجالات مدنية أساسية، تشمل الزراعة والتكنولوجيا عبر نقل المعرفة الإسرائيلية وتطوير مشاريع مشتركة، إضافة إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وتوسيع التبادل التجاري بين الجانبين.

وهنأ نتنياهو رئيس أرض الصومال وقيادته، وأشاد بالتزامه بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، ودعاه لزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة نشرت الجمعة رفضه الاعتراف باستقلال "أرض الصومال".

وأجاب ترامب "لا" عندما سئل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" نشرت الجمعة إن كان سيحذو حذو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويعترف بها، متسائلا "هل يعرف أحد ما هي أرض الصومال، حقا؟"

لكن ترامب أضاف أن "كل شيء قيد الدراسة"، موضحا: "سندرس الأمر. أنا أدرس الكثير من الأمور، ودائما ما أتخذ قرارات صائبة، وتثبت صحتها".

