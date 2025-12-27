وقال المتحدث باسم قوات التحالف إن هذه التطورات تاتي استمرارا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن.

ودعا روبيو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الجهود للدبلوماسية من أجل للتوصل إلى حل دائم للأزمة، مؤكدا دعم واشنطن للمساعي السياسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار المنطقة، مشيدا بالدور الدبلوماسي الذي تقوم به كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات.

وشدد روبيو على التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الإقليميين لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن ومنع التصعيد في اليمن.

وعبرت الحكومة اليمنية عن دعمها الكامل للوساطة السعودية-الإماراتية لإنهاء التصعيد في اليمن.

وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ كل التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظة حضرموت.

بدوره، أكد المجلسُ الانتقاليُّ الجنوبي، التزامَه بالشراكة مع دول التحالف العربي في مواجهة، التحديات والتهديدات المشتركة.

وأضاف المجلس في بيان، أن تحركَ القوات المسلحة الجنوبية جاء لمواجهة التهديدات الأمنية من قِبل الجماعات الإرهابية وقطْعِ إمدادات وخطوط التهريب للحوثيين.

وأكد المجلسُ الانتقالي الجنوبي انفتاحَه على أي تنسيق أو ترتيباتٍ تقوم على أساس ضمان حمايةِ أمن ووحدة وسلامة الجنوب.

وشدد البيان على أن الهجوم على القوات الحضرمية لن يخدمَ أيَّ مسارِ تفاهُمٍ ولن يَثْنِيَ شعب الجنوب عن المُضي نحو استعادة كامل حقوقه، مضيفا أن قواته ستُواصل مواجهة الإرهاب وقطْعَ إمدادات الحوثيين وتأمينَ وادي حضرموت والمهرة وجميع محافظات الجنوب.