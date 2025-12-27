ودعا روبيو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومواصلة الجهود للدبلوماسية من أجل للتوصل إلى حل دائم للأزمة، مؤكدا دعم واشنطن للمساعي السياسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار المنطقة، مشيدا بالدور الدبلوماسي الذي تقوم به كل من المملكة السعودية ودولة الإمارات.

وشدد روبيو على التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الإقليميين لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن ومنع التصعيد في اليمن.

ورحبت الإمارات "بالجهود الأخوية" التي تبذلها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمنت الإمارات دور المملكة في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت الإمارات التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، بما ينعكس إيجابا على أمن المنطقة وازدهارها.

من جانبه، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، التزامه بالشراكة مع دول التحالف العربي في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.



وأشار المجلس في بيان إلى أنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تقوم على أساس ضمان حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب.

وأضاف المجلس الانتقالي أن قواته ستواصل مواجهة الإرهاب وقطع إمدادات ميليشيات الحوثيين، وتأمين وادي حضرموت والمهرة وكافة محافظات الجنوب.

وأوضح المجلس أن تحرك القوات المسلحة الجنوبية جاء لمواجهة التهديدات الأمنية من الجماعات الإرهابية وقطع إمدادات وخطوط التهريب لميليشيات الحوثي.