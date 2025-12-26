وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي دفع بجرافة عسكرية وآليات إضافية إلى البلدة خلال عملية اقتحام واسعة.

كما ألقت القوات الإسرائيلية القبض على والد فلسطيني يعتقد أنه نفذ هجوما مزدوجا بالدهس والطعن في منطقتي بيسان والعفولة شمال إسرائيل، أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت الشرطة إن رجلا فلسطينيا نفذ هجوما استخدم فيه الدهس بالسيارة والطعن أسفر عن مقتل شخصين شمالي إسرائيل.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بالانتقام مما قال إنها بلدة منفذ الهجوم في الضفة الغربية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي بعد فترة قصيرة في حشد قوات قرب بلدة قباطية، حيث قال كاتس إن منفذ الهجوم ينحدر منها.

وأضاف كاتس أنه أمر القوات "بالتعامل بقوة وعلى الفور" ضد ما أسماها "بالبنية التحتية الإرهابية" في البلدة.

وكانت منطقة قباطية شهدت مداهمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية.