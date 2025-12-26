تبنّت مجموعة متطرفة تطلق على نفسها اسم سرايا أنصار السنة، في بيان نشر الجمعة، مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد في مدينة حمص وسط سوريا، ما أسفر، بحسب السلطات السورية، عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.