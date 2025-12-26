ودانت وزارة الخارجية التركية الهجوم، ووصفت التفجير بأنه "هجوم شنيع"، معربة عن تعازيها للحكومة والشعب السوري، ومؤكدة وقوف تركيا إلى جانب سوريا في مساعيها لتعزيز أمنها واستقرارها ووحدتها رغم ما وصفته بالاستفزازات.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم، مؤكدة رفضها القاطع للإرهاب بكافة أشكاله، ومقدمة التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجوم، حيث أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي تضامن المجلس الكامل مع سوريا، ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي، مؤكدة تضامنها مع الحكومة السورية ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير الإرهابي، وأكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها فؤاد المجالي تضامن الأردن مع الحكومة والشعب السوريين، ودعم المملكة لسوريا في مساعيها لإعادة البناء والحفاظ على وحدتها وسيادتها.

وفي لبنان، أعلن الرئيس جوزاف عون إدانته الشديدة للاعتداء، مؤكدا أن خطاب الكراهية والتكفير يمثلان تحديا خطيرا أمام المجتمعات الخارجة من النزاعات، مجددا دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب وبناء دولة تقوم على الحريات والاستقرار.

كذلك دانت الرئاسة الفلسطينية التفجير، معربة عن تضامنها مع سوريا شعبا وقيادة، ورافضة جميع أشكال العنف والإرهاب، ومقدمة التعازي لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين.