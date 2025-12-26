ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن المهاجم تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية قبل عدة أيام، وبقي داخلها إلى أن نفذ العملية.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ الهجوم فلسطيني من بلدة قباطية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الهجوم استمر نحو نصف ساعة قبل تحييده.

وأكدت نجمة داوود الحمراء سقوط قتيلين في العملية، فيما لم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول حالة المصابين أو ملابسات التحقيق.