وقال المرصد السوري إن الانفجار الذي استهدف مسجدا في حمص، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 20 آخرين.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن الانفجار الذي وقع أثناء صلاة الجمعة تم بعبوات ناسفة كانت مزروعة في زاوية بالمسجد تشهد ازدحاما بالمصلين.

وأوضحت الإخبارية السورية أنه يجري التأكد من طبيعته الانفجار والقوى الأمنية تفرض طوقا أمنيا في المكان.

وقال ⁠مسؤولون محليون لوكالة "رويترز" إن الانفجار قد يكون ناجما ‌عن تفجير انتحاري أو متفجرات وضعت هناك.