وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه أغار على أهداف لحزب الله في لبنان ومن بينها ما زعم أنه مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة.

وجاء في البيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق بلبنان".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي "خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".

وتابع البيان "في إطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الإرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح.. كما تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "هاجم عدة مباني عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية".

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أن الأهداف تم ضربها تشكل، إلى جانب إجراء حزب الله تدريبات عسكرية استعدادا لشن عمليات ضد دولة إسرائيل، انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا على دولة إسرائيل"، مشددا على أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.