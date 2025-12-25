وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أوضح رشوان أن إسرائيل قد تلجأ إلى "حجة السلاح" لتعطيل العملية السياسية برمتها في غزة.

واعبر رئيس الهيئة العامة للاستلامات أن إسرائيل لا تريد للسلطة الفلسطينية أي دور أو قرار في إدارة القطاع.

وأشار رشوان إلى أن اللافت في اجتماع ميامي الخاص ببحث تطورات غزة كان غياب ممثل إسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول جدية الانخراط في المسار السياسي.

كما رجح أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحويل انتباه ترامب نحو ملف إيران، في محاولة لإعادة ترتيب الأولويات الأميركية بعيداً عن غزة.