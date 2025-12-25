وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الشخص المعني هو جندي احتياط في قواته، وإنه قرر تعليق خدمته العسكرية وإحالة القضية للتحقيق.

وأضاف أن الحادث يأتي في سياق أحداث سابقة في القرية نفسها شملت إطلاق نار من قبل الجندي نفسه مرتديا ملابس مدنية، في انتهاك واضح لصلاحياته.

وأضاف أن التحقيق جار في التقارير عن وقوع إصابات.

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد وقت قصير وردت مشاهد لشخص مسلح يدهس فلسطينيا ليتبين لاحقا ان الحديث عن جندي الاحتياط نفسه".

وأوضح البيان أنه "تم سحب السلاح من الجندي وتم تعليق خدمته العسكرية في أعقاب خطورة الأحداث".