وقال عبد العاطي إن: "اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي صفقة تجارية بحتة بين شركات".

وتأتي تصريحات الوزير المصري ضمن مقابلة ستذاع في برنامج عماد الدين أديب على قناة "سكاي نويز عربية"، يوم السبت المقبل الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

ومن جانب آخر، كشف عبد العاطي أن مصر تلقت 3 عروض لقبول تهجير سكان غزة لكنها رفضتها جميعا.

وفيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، أوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل اللجنة الإدارية التي ستدير القطاع خلال أسابيع.

وأضاف عبد العاطي أن هناك إجماعا عربيا على نشر لجنة إدارية من التكنوقراط، مع توافق بين الفصائل الفلسطينية على هذا النهج.

وأشار إلى أنه يجب عدم الانتقائية في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أن ترامب يمثل الضمان الوحيد لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

أما بشأن السودان، فقال الوزير إن هناك عناصر مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق اختراق في الملف، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية تتضمن إنشاء ملاذات آمنة.

وأضاف أن مصر لا يمكنها قبول استمرار التدمير في السودان، مؤكدا أن العملية السياسية يجب أن تكون سودانية خالصة.