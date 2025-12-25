ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الرئيس جوزيف عون قوله، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "أعايد جميع اللبنانيين وان شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة.. دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف".

وأضاف "هناك جرح ينزف في الجنوب. وأن شاء بولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام".

وتابع: "أنا والرئيس (نبيه) بري والرئيس (نواف) سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".

وأضاف عون: "الاتصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب. وأقول لكم أن شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الايجابية ان شاء الله".