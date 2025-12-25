وقال الوزير التركي على منصة "إكس"، إن "مسجل الصوت الخاص بقمرة قيادة الطائرة، ومسجل بيانات الرحلة، سيتم إرسالهما إلى دولة ثالثة محايدة لفحصهما"، وذلك "لضمان التوصل إلى نتائج نزيهة بشأن سبب تحطم الطائرة".

وأضاف أورال أوغلو: "بعد إجراء الفحص، سيتم إطلاع شعبنا والعالم أجمع على تفاصيل الحادث بشفافية تامة".

وكان وزير الداخلية التركي على يرلي قايا، أعلن الأربعاء، عثور السلطات على تسجيلات قمرة القيادة وبيانات الطائرة، التي تحطمت في أنقرة مما أدى إلى مقتل رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد وقادة عسكريين آخرين.

وقال للصحفيين في أنقرة إن تحقيقا يجرى لتوضيح ملابسات الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية التركية أن أفراد طاقم الطائرة، وهم 3 أشخاص، لقوا حتفهم أيضا، إلى جانب العسكريين الليبيين.

ونعى المجلس الرئاسي الليبي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئيس الأركان محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري محمود القطيوي، ومرافقيهم، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى طرابلس عقب مهمة رسمية من أنقرة.

وكانت الطائرة "فالكون 50" قد أبلغت عن وجود مشكلة فنية بعد إقلاعها من أنقرة في طريقها إلى طرابلس الثلاثاء، حسبما قال يرلي قايا.

وفقد الاتصال بالطائرة بعد فترة قصيرة، وتحطمت في منطقة هايامانا جنوبي العاصمة التركية.