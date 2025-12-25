وذكر بيان الوكالة أن "القوات المسلحة استهدفت عددا من المصانع والمعامل التي تتخذها هذه الجماعات أوكارا لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية، وتم تدمير المواقع المحددة بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين".

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية على منصة "تلغرام"، إن الجيش الأردني استهدف بغارات "شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي".

ويعلن الجيش الأردني بشكل منتظم إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا، الممتدة على طول نحو 375 كيلومترا.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1.6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة.

وبعد الإطاحة النظام السابق السابق في سوريا أواخر العام الماضي، عثر في مناطق مختلفة من البلاد على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المكدسة في مستودعات.