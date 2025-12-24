وعلى الفور، توجه الوفد الليبي، المكون من 22 شخصا، من بينهم 5 من أقارب الضحايا، إلى موقع الحادث، وبوشر بعملية التحقيق.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أعلن، اليوم الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت الخاص بطائرة الحداد في موقع الحطام قرب قرية كسيك كاواك في منطقة هايمانا إلى الجنوب من العاصمة أنقرة.

وأوضح يرلي قايا في مؤتمر صحفي، أن فرق البحث عثرت على جهاز تسجيل الصوت الخاص بالطائرة المنكوبة في تمام الساعة 2:45 بالتوقيت المحلي وعلى الصندوق الأسود في تمام الساعة 3:20 فجر الأربعاء، مضيفا أن الجهات المعنية بدأت عمليات الفحص والدراسة لهذين الجهازين.

استغاثة لعطل كهربائي

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن الطائرة الخاصة التي كانت تقلرئيس أركان الجيش الليبي أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها.

وأضاف في بيان أن الطائرة، وهي من طراز "داسو فالكون 50"، أقلعت من مطار إيسنبوغا في أنقرة الساعة 1717 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 1733 بتوقيت غرينتش أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.

وأعلن مسؤولون ليبيون وأتراك عن مقتل 8 أشخاص، بينهم 3 من أفراد الطاقم، في الحادث.

وقال دوران إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار إيسنبوغا وجرى اتخاذ إجراءات الطوارئ، لكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في الساعة 1736 بتوقيت غرينتش أثناء هبوطها وانقطع الاتصال بها، حيث علم أنها تحطمت قرب قرية كسيك كاواك جنوبي أنقرة.

بدء التحقيقات

وأشار دوران إلى أن فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى موقع التحطم بعد أن بدأت وزارة الداخلية التركية تلك العمليات وأن التحقيقات في سبب التحطم مستمرة بمشاركة جميع السلطات المعنية.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن من بين القتلى رئيس أركان الجيش محمد علي أحمد الحداد ومعه رئيس أركان القوات البرية ومدير جهاز التصنيع العسكري ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة.

وقال مسؤولون ليبيون إن الطائرة مستأجرة ومسجلة في مالطا، وأضافوا أن معلومات مثل ملكيتها والسجل السابق لمشكلاتها ومواصفاتها الفنية ستخضع للفحص في إطار التحقيق في الحادث.