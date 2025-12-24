وقال نتنياهو في تصريحاته إن إسرائيل ترى في السيطرة الجوية عاملا حاسما لضمان أمنها، مؤكدا التزامه بمواصلة تزويد القوات الجوية بأحدث وأفضل المعدات المتاحة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن تفوق إسرائيل الجوي في الشرق الأوسط حجر الزاوية في أمننا القومي، وسنواصل تزويد قواتنا الجوية بأفضل المعدات، وسنمنع أيضا من يجب منعه من الحصول عليها".

وتأتي هذه التصريحات في إطار حديث نتنياهو عن التحديات الأمنية الراهنة، حيث أشار إلى ظهور تهديدات جديدة في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لا تسعى إلى صراعات، لكنها تتابع التطورات عن كثب وتستعد للتعامل معها.

ويعكس تركيز نتنياهو على التفوق الجوي باعتباره ركنا مركزيا في الأمن القومي الإسرائيلي، توجها ثابتا في السياسة الأمنية الإسرائيلية يقوم على الحفاظ على ميزات نوعية في المجال العسكري، ولا سيما في القدرات الجوية