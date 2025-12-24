ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان التقى وفد حماس في العاصمة أنقرة، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام في غزة.

وأضافت المصادر أن فيدان شدد خلال اللقاء على أن تركيا تواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، كما أطلع الوفد على الجهود التركية المستمرة لتلبية احتياجات الإيواء والمساعدات الإنسانية في القطاع.

ووفق المصادر نفسها، أكد وفد حماس أن الحركة أوفت بشروط وقف إطلاق النار، في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف غزة، معتبرين أن ذلك يهدف إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار الوفد، وفق الأناضول، إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع لا تزال غير كافية، موضحاً أن نحو 60 بالمئة من الشاحنات المسموح بدخولها تحمل بضائع تجارية، فيما لا تغطي المساعدات الاحتياجات الأساسية، ولا سيما الأدوية، ومستلزمات الإيواء، والوقود.

كما تطرق اللقاء، بحسب الأناضول، إلى تطورات مسار المصالحة بينالفصائل الفلسطينية، والأوضاع في الضفة الغربية، حيث شدد الجانبان على أن الممارسات الإسرائيلية هناك "غير مقبولة".