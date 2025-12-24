وخلال الاتصال، أعرب أردوغان عن تعازيه ومواساته لليبيا ولأسر الضحايا في وفاة رئيس الأركان، ومرافقيه الذين قضوا إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم.

وكانت الطائرة فالكون 50 قد أبلغت عن وجود مشكلة فنية بعد إقلاعها من أنقرة في طريقها إلى طرابلس أمس الثلاثاء، حسبما قال وزير الداخلية التركي على يرلي قايا.

وفقد الاتصال بالطائرة بعد فترة قصيرة، وتحطمت في منطقة هايامانا بجنوب العاصمة التركية.

وقال الوزير إنه تم العثور على تسجيلات قمرة القيادة الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، وتم العثور على تسجيلات بيانات الرحلة بعد فترة وجيزة من ذلك.

وأوضح أن أكثر من 400 فرد وأكثر من 100 من المعدات الجوية والبرية، بما في ذلك طائرات مسيرة، شاركوا في جهود الانقاذ والطب الشرعي.

وأضاف يرلي قايا أن فريقا ليبيا وصل أنقرة للمساعدة في التحقيق.