وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أعلن أن الطائرة من طراز "فالكون 50".

وأكد الوزير فقدان الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة متجهة إلى طرابلس، ليتبين لاحقا تحطمها.

وكشف الكاتب الباحث السياسي علي أسمر الذي تحدث إلى "سكاي نيوز عربية" من إسطنبول، أن الطائرة عمرها 37 عاما.

وحسب رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، فإن الطائرة طلبت الهبوط اضطراريا بسبب "عطل كهربائي".

وقال دوران على منصة "إكس": "أبلغت طائرة خاصة تقل الحداد و4 من مرافقيه و3 من أفراد الطاقم، مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري".

وقتل الحداد في الحادث، مع مرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

و"فالكون 50" طائرة فرنسية متوسطة الحجم ذات مدى طيران طويل، وتتميز بتصميم ثلاثي المحركات وأجنحة أكثر تطورا.

وحلقت أول طائرة "فالكون 50" في نوفمبر 1976، وحصلت على شهادة صلاحية الطيران الفرنسية في فبراير 1979، تلتها شهادة إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في 7 مارس 1979.

وتم تحديث "فالكون 50" لاحقا إلى "فالكون 50 إي إكس"، وحلقت أول نسخة منها عام 1996، بينما تم تسليم آخر طائرة من هذا الطراز عام 2008.