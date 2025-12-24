وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن تحقيقات تركية مكثفة في أسباب سقوط طائرة الحداد بدأت بالفعل.

وأعلن وزير العدل التركي أن النيابة العامة في أنقرة فتحت تحقيقا بشأن الحادث.

كما نقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال وليد اللافي، قوله إن الحكومة الليبية أبلغت رسميا من السلطات التركية أنها عثرت على الحطام وجثامين المسؤولين الليبيين الذي قتلوا في الحادث.

وأضاف اللافي أن وفدا حكوميا ليبيا من وزارة الدفاع والطيران المدني يستعد للتوجه إلى أنقرة، لمتابعة الإجراءات الجنائية حول الحادثة.

وقال: "نتوقع وصول الوفد الليبي صباح الغد (الأربعاء)"، مشيرا إلى أن حادث الطائرة سيكون محل تحقيق.

وفي السياق ذاته، قال السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب: "شكلنا فريق مشتركا مع الجانب التركي لمتابعة الحادث".

وأضاف القليب، وفقا لما نقلت عنه وسائل إعلام ليبية، أن الطائرة سقطت في بيئة وعرة التضاريس، وبعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقتل الحداد في الحادث، مع مرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.