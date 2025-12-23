وأعلن الدبيبة على حسابه الرسمي في "فيسبوك" مقتل رئيس الأركان ومرافقيه، وهم رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

وقال الدبيبة إن وفاة الحداد ومرافقيه جاءت "إثر فاجعة وحادث أليم أثناء عودتهم من رحلة رسمية من أنقرة".

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أكد فقدان الاتصال مع طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة و4 أشخاص آخرين.

وأضاف على حسابه في منصة "إكس": "الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة لكن انقطع التواصل بعد ذلك".



ورصد مقطع فيديو لقطات لانفجار وقع في المنطقة القريبة من نقطة انقطاع الاتصال مع الطائرة.

وقالت وكالة رويترز إن بيانات لتتبع الرحلات الجوية تظهر تحويل مسار الرحلات بعيدا عن مطار أنقرة.

وكشفت وسائل إعلام ليبية أن الدبيبة شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة.

وكان الحداد أجرى، في وقت سابق الثلاثاء، مباحثات في أنقرة مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولت التعاون العسكري بين الجانبين.