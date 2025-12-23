وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها القيادي لدى تنظيم القاعدة، كمال الصنعاني، في منطقة الخسيف بوادي عبيدة، شرقي المدينة، مما أسفر عن مقتله إلى جانب مرافق آخر كان بجانبه".

وبحسب سكان محليين، فقد سمعت بوقت سابق اليوم، نحو ثلاث ضربات جوية يعتقد أن طائرات مسيرة أميركية نفذتها ضد معاقل التنظيم في الوادي.

ويعد الصنعاني من أبرز القيادات في التنظيم وهو خبير في صيانة المتفجرات والطائرات المسيرة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الجهات الرسمية بخصوص هذه العملية.

وتشن طائرات مسيرة أميركية منذ سنوات، ضربات جوية تستهدف عناصر وقيادات بارزة في تنظيم القاعدة، في عدد من المحافظات اليمنية، من بينها محافظة مأرب.