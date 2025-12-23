وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن "إسرائيل لن تنسحب أبدا من كل قطاع غزة" وأنها ستقيم مستوطنات شمالي القطاع.

وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، ردا على تصريحات كاتس، أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاما كاملا بخطة السلام ذات النقاط الـ20 التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، والتي وافقت عليها جميع الأطراف وأقرها مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن "الخطة وضعت تصورا لمسار مرحلي لمعالجة الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة".

وشدد على أن "واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات التي قدموها بموجب الخطة".

وحذر المسؤول من أنه كلما ازداد ما وصفه بـ"الاستفزاز" من قبل إسرائيل كلما قل استعداد الشركاء العرب للعمل معها.

ولكن كاتس تراجع عن تصريحاته الأولى، وأوضح في بيان أن "الحكومة لا تنوي بناء المستوطنات في غزة"، وأن "وجود لواء نحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط"، وفقا لصحيفة "هآرتس".

وأثارت تصريحات كاتس جدلا واسعا، خصوصا أنها تتعارض مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبنود خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي لإتاحة المجال لقوات حفظ الاستقرار الدولية، وللحكومة التكنوقراطية الفلسطينية لممارسة مهامها.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "معاريف"، نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن "الأميركيين طلبوا توضيحا لتصريحات كاتس بشأن الاستيطان في غزة وهو ما تم بالفعل".

وأضافت المصادر: "المؤسسة الأمنية واجهت صعوبة في فهم من أين جاء كاتس بتصريحاته عن الاستيطان بغزة".