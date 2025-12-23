وفي وقت سابق من الثلاثاء، وخلال مراسم بناء 1200 وحدة سكنية في بيت إيل، قال كاتس: "لن ننسحب أبدا من كامل قطاع غزة وسنقيم مستوطنات شمالي القطاع".

وأصاف: "عندما يحين الوقت، في شمال غزة.. سنشكل وحدات ناحال بدلا من المجتمعات (الإسرائيلية) التي تم إبعادها. سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب".

وتابع: "سنقيم بؤرا استيطانية في شمال قطاع غزة في الوقت المناسب وبالتوقيت الملائم. هناك من يتظاهرون، لكننا نحن من يحكم".

وبعد ساعات من تصريحاته الأولى، تراجع كاتس وأوضح في بيان أن الحكومة "لا تنوي بناء مستوطنات في غزة"، وأن وجود "لواء ناحال في غزة سيكون لأغراض أمنية فقط"، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأثارت تصريحات كاتس جدلا واسعا، خصوصا أنها تتعارض مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي لإتاحة المجال لقوات حفظ الاستقرار الدولية، وللحكومة التكنوقراطية الفلسطينية لممارسة مهامها.

وقبل يومين، أفاد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" بأن اتخاذ تل أبيب قرارات حاسمة بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون باجتماع مرتقب بين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب في فلوريدا نهاية الشهر الجاري.

وذكرت المصادر أن التوجه الإسرائيلي للمرحلة المقبلة يعتمد بشكل أساسي على موقف إدارة ترامب من قضايا شائكة، أبرزها كيفية الربط بين انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حركة حماس، فضلا عن ضمان تدمير ما تبقى من شبكة الأنفاق.