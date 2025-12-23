وذكرت الإخبارية السورية أن سقوط العنصرين جاء نتيجة قصف لمن وصفتهم بالعصابات المتمردة في السويداء، مشيرة إلى محاولات للتقدم على نقاط القوى الأمنية في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في دمشق قد أفاد في وقت سابق بأن ما يعرف بقوات الحرس الوطني التابعة للشيخ حكمت الهجري استهدفت بلدة المزرعة غرب السويداء بالرشاشات الثقيلة.

وكانت الحكومة السورية قد شكلت لجنة تحقيق وطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا في يوليو 2025، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وعمليات تهجير قسري.

وأثارت هذه الأحداث، التي اندلعت بين عشائر بدوية ومجموعات درزية محلية، مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية، وأدت إلى تدخلات دولية برعاية الأردن والولايات المتحدة.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات وتهجير آلاف من السكان، بالإضافة إلى سرقة رواتب موظفين حكوميين وتدمير ممتلكات، حيث وُصفت الأحداث بـ"الدامية الطائفية"، مع تقارير عن إعدامات خارج القانون واختطافات من الجانبين.

وأدت هذه التداعيات إلى 4 اتفاقيات لوقف إطلاق النار واجتماع ثلاثي في الأردن أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الأزمة.